مقتل فتى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في الضفة

قُتل فتى فلسطيني في الـ15 من العمر اليوم الأربعاء برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأصيب الفتى عمر جوابرة برصاصتين في الصدر والرأس في مخيم العروب للاجئين بين بيت لحم والخليل، وتوفي متأثراً بجروحه في المستشفى، كما أوضحت الوزارة.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن الجنود أطلقوا النار على فلسطيني "كان يلقي حجارة على سيارات مدنيين إسرائيليين قرب العروب"، معتبرةً أن "الجنود ردوا على تهديد وشيك".