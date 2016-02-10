نيوهامشير.. ترامب يفوز على كروز وكلينتون تتراجع

فاز المرشحان الديمقراطي بيرني ساندرز والجمهوري دونالد ترامب، كما كان متوقعاً، الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية في نيوهامشير لاختيار مرشح كل حزب للانتخابات الرئاسية، بحسب قنوات التلفزيون الأميركية.

وحصل ترامب على 35 بالمئة من أصوات الجمهوريين بحسب أرقام جزئية جداً تشمل 7 بالمئة من المصوتين، متفوقاً على منافسه تيد كروز.

وحصل ساندرز على 56 بالمئة من أصوات الديمقراطيين متقدماً على هيلاري كلينتون (42 بالمئة)، بحسب نتائج جزئية تشمل 12 بالمئة من الأصوات.

وهذه الولاية هي الثانية التي تصوت بعد آيوا، في الآلية التي تنتقل من ولاية إلى أخرى لاختيار المرشح النهائي لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتلعب الولاية الصغيرة التي تعد 1,3 مليون نسمة والواقعة شمال شرق الولايات المتحدة دوراً مميزاً يتجاوز حجمها، بحيث تحدد التوجهات وتخلق دينامية وتلزم المرشحين الأكثر ضعفاً بالانسحاب وتنقذ أحياناً مرشحين متعثرين.