أردوغان: ميليشيات إيرانية ترتكب مجازر بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام منتدى اقتصادي بأنقرة اليوم الخميس إن تركيا ستتحلى بالصبر إزاء الأزمة في سوريا، حتى مرحلة ما ثم ستضطر للتحرك، مضيفا أن ميليشيات إيرانية ترتكب مجازر في سوريا.

وقال أردوغان إن قوات مدعومة من إيران في سوريا تنفذ "مذابح شرسة" وإنه يتعين على الأمم المتحدة أن تبذل مزيداً من الجهد لمنع "تطهير عرقي" في البلاد.

وندد الرئيس التركي بالدعوات الدولية لفتح الحدود التركية أمام عشرات آلاف النازحين السوريين الذين هربوا إثر معركة حلب وهدد بإرسالهم إلى دول أخرى.

وتابع أردوغان في خطابه "إن كلمة (أغبياء) ليست مكتوبة على جبيننا، لا تظنوا أن الطائرات والحافلات متواجدة هنا بدون سبب.. سنقوم بما يلزم".