أميركا وكوريا الجنوبية.. تقارب بسبب "الشمالية"

قال رؤساء أركان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إنهم اتفقوا خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء على تكثيف تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية في ضوء زيادة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأصدر رؤساء الأركان الثلاثة بيانا مشتركا وصفوا فيه التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ وإطلاقها لصاروخ بعيد المدى بأنهما يمثلان انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة و"استفزازا خطيرا للمجتمع الدولي".

وقالوا إنهم اتفقوا على الرد بحزم على أفعال بيونغ يانغ عبر "تبادل ثلاثي للمعلومات" و"تنسيق أكبر بشأن القضايا الأمنية المتبادلة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".