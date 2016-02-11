أوباما: الكراهية تطبع علاقة الديمقراطيين بالجمهوريين

بعد تسع سنوات على إعلان ترشحه إلى البيت الأبيض، عاد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء إلى مدينة سبرينغفيلد في ولاية ايلينوي التي دعا منها إلى التحرك ضد "أجواء سياسية مسممة" تشغل الأميركيين عن الحياة العامة.

وقال الرئيس الأميركي أمام أعضاء برلمان هذه الولاية "منذ أن وصلت إلى السلطة، لم تتحسن لهجة الجدل السياسي بل تراجعت".

وعاد أوباما إلى أحد المواضيع الأساسية لحملته في 2008 كرره هذه السنة عدد من المرشحين لخلافته، وهو تغيير طريقة عمل واشنطن. وعبر أوباما عن مرارته للفشل في هذا المجال.

وقال الرئيس الأميركي "هناك هوة كبيرة بين حجم التحديات التي نواجهها وصغر سياستنا"، مشيرا إلى أن الكراهية وغياب الثقة يهيمنان في أغلب الأحيان في العلاقات بين الديمقراطيين والجنوبيين.

وأضاف مازحا "إذا استمعت إلى المعلقين المحافظين، فلن أصوت حتى لنفسي"، مشيرا بذلك إلى الانقسامات الواضحة داخل وسائل الإعلام أيضا وتؤثر إلى حد كبير على الجدل.

وتحول شلل الكونغرس المتكرر إلى ما يشبه الكاريكاتور كما حدث في مناقشات نهاية العام حول تمويل الإدارات الفيدرالية.

وشهد هذا الأسبوع أيضا تطورات من هذا النوع. فللمرة الأولى منذ عقود أعلن أعضاء مجلسي الكونغرس اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون أنهم لن يتكبدوا عناء النظر في إطار لجان، في اقتراحات الميزانية التي تقدم بها أوباما للعام 2017، معتبرين أن ذلك إضاعة للوقت.

وقال أوباما إنه لا بد من خفض "التأثير المضر" للمال على الحياة السياسية الأميركية عبر تطوير قواعد لتجنب سيطرة "حفنة من العائلات والمصالح الخفية" على تمويل الانتخابات.

إلا أن منظمة روتسترايكرز التي تعمل من أجل تنظيم أفضل للتمويل السياسي عبرت عن أسفها لأن الرئيس الأميركي وبمعزل عن الخطاب السياسي، لم يتخذ أي "إجراء عملي" في هذا الشأن منذ توليه الرئاسة.

وتحدث الرئيس الأميركي بحنين عن السنوات التي كان فيها عضوا في مجلس الشيوخ في ايلينوي (1997-2004)، مؤكدا أن المناقشات كانت أكثر جدوى. وقال "لم نكن نتهم بعضنا بأننا حمقى أو فاشيون".

ودان خصوصا اللجوء باستمرار إلى تحديد من يستحق صفة "الجمهوري الحقيقي" و"التقدمي الحقيقي".