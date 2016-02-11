التحالف يبحث اقتراح السعودية إرسال قوات لحرب داعش

تعقد دول التحالف الدولي ضد داعش اجتماعاً، اليوم الخميس، في بروكسل داخل مقر الحلف الأطلسي (ناتو) بمشاركة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس وفد السعودية.

وسيبحث الاجتماع الاقتراح السعودي بإرسال قوات برية للمشاركة في الحرب على داعش تحت راية التحالف الدولي.

وعشية الاجتماع، طغت تداعيات الحرب في سوريا على مباحثات وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي. فالقصف الروسي يهز أسس المسار التفاوضي ويضاعف حدة أزمة اللاجئين، وقد تحولت مأساتهم إلى تحد أمني لأوروبا. وقلبت زيادة قدرات روسيا العسكرية في سوريا وشرق المتوسط ميزان القـوى الاستراتيجي.

وقال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف الناتو، إن الحرب ضد داعش تمثل محور اجتماع دول التحالف الدولي الذي ترعاهُ الولايات المتحدة، مشيراً إلى تطلع مختلف الأطراف للتعرف على اقتراح السعودية إرسال قوات برية للمشاركة في القتال تحت راية التحالف.

وأوضح أنه من المقرر أن توجه الولايات المتحدة المزيد من طائرات الإنذار المبكر لتعزيز الحربِ ضد داعش في مقابل تولي الحلف حماية أجواء الولايات المتحدة.

وأضاف أمين عام الناتو أن حرب النظام السوري ضد شعبه وحرب داعش والحروب بالوكالة التي تمزّق سوريا شرّدت الملايين وتدفع الآن مئات الآلاف من المدنيين إلى سلوك طرقات اللجوء نحو أوروبا. وطلبت ألمانيا وتركيا من الحلف المساهمة َفي إدارة أزمة تدفق اللاجئين من خلال مهام المراقبة الجوية والدورياتِ البحرية من أجل تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وحماية حدود أوروبا الخارجية.

وقد تحل خيارات إرسال القوات البرية للمشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا، مشكلة نقص القدرات العسكرية التي تشكو منها دول التحالف. وتقتضي مشاركة أطراف عدة وإنشاء قيادة مركزية تنسق بين عمليات القصف الجوي والعمليات البرية، فضلا عن ضرورات التنسيق مع روسيا.