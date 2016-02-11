الصومال.. هجوم بالهاون يستهدف مطار مقديشو

أطلق عدد من قذائف الهاون ليل الأربعاء الخميس على مطار مقديشو الواقع بالقرب من القاعدة الرئيسية لقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، كما ذكر شهود عيان.

وسمع مقيمون في الأحياء المجاورة للمطار دوي انفجارات ليلا، فيما أكدت مصادر ملاحية الهجوم.

وقال موظف في المطار إن الهجوم لم يؤدِ إلى إصابات، لكن تم إلغاء رحلة جوية واحدة على الأقل قادمة من نيروبي وتقل موظفين في الاتحاد الأوروبي.

وتحول مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الذي يحمل اسم أول رئيس للحكومة في الصومال، إلى حصن منذ أن أقيمت بالقرب منه القاعدة الرئيسية لقوات الاتحاد الإفريقي (اميصوم) التي تضم 22 ألف رجل وتساعد الحكومة الصومالية الهشة في مكافحتها حركة الشباب المتطرفة.

وقال بشير حسين الذي يقيم بالقرب من المطار: "وقع هجوم بالهاون على المطار الليلة الماضية وأطلقت عدة قذائف".

وأضاف شاهد آخر هو محمد عبدالله: "سمعت دوي انفجارات الليلة الماضية. الأمر يشبه قذائف هاون".

ولم تتبنَ أي جهة الهجوم لكن الناشطين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة يشنون عادة مثل هذه العمليات في مقديشو.

ونفذت حركة الشباب، التي طردت من مقديشو منتصف 2011 ثم من معاقل أخرى لها بالبلاد، عمليات وهجمات انتحارية ضد أهداف حكومية أو تابعة لقوة الاتحاد الإفريقي.