اليونان تبحث إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا

أعلن مصدر حكومي يوناني الخميس أن اليونان "تبحث إمكان إعلان تركيا بلدا آمنا" ما سيتيح لها إعادة طالبي اللجوء الذين يتدفقون على أراضيها من السواحل التركية إلى هذا البلد.

وقال المصدر "لم يتخذ أي قرار بعد"، لكن "الأمر يتم بحثه"، مضيفاً أن اليونان تستطيع بموجب القانون الدولي اتخاذ هذا القرار في شكل أحادي "ولكن عمليا ينبغي على تركيا أن تتعاون" عبر الموافقة على استقبالهم.

وأشار وزير الداخلية اليوناني بانايوتيس كوروبليس إلى هذا الاحتمال يوم الجمعة الماضي بعد لقائه في أثينا نظيريه الفرنسي برنار كازنوف والألماني توماس دي ميزيير.

وقد تكون القضية مرتبطة بقرار الحلف الأطلسي الخميس تنفيذ عملية في بحر إيجه لمكافحة تدفق المهاجرين واللاجئين، انطلاقاً من السواحل التركية.

وأوضح المصدر اليوناني أن إعلان تركيا بلدا آمنا من شأنه تغيير المعايير، "ولكن ينبغي أولا أن نعلم بالتفاصيل التي سيتم التوافق في شأنها بالنسبة إلى عملية الأطلسي".

وذكر أن الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي كانت لفتت إلى اقتراح في هذا المعنى للحد من مغادرة المهاجرين لتركيا في مقابل اتفاق مع أنقرة لإعادة إسكان عدد من اللاجئين على أراضيها.