اليونان.. تحطم مروحية في بحر إيجه ومقتل 3

أعلن مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية تحطمت في وقت مبكر، اليوم الخميس، قبالة جزيرة كيناروس في شرق بحر إيجه مما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد.

وقال المسؤول: "كانت الطائرة الهليكوبتر أوجوستا بيل تشارك في تدريب عسكري. وأقلعت من فرقاطة تبحر في المنطقة قبل أن تختفي من شاشات الرادار. وعُثر على الحطام قرب كيناروس"، وهي جزيرة صغيرة قرب جزيرة أمورجوس.

وذكر فانجيليس أبوستولاكيس قائد القوات المسلحة أن أحوال الطقس كانت عادية في الوقت الذي اختفت فيه الطائرة من على شاشات الرادار.

وأضاف أنه لم يتم العثور إلا على أجزاء من الحطام، وأن الأمل ضعيف في بقاء أي من أفراد الطاقم على قيد الحياة.

وأفاد المسؤول أن تركيا أرسلت إخطارا بأن عملية الإنقاذ اليونانية كانت ضمن المنطقة البحرية الخاصة بها، مطالباً أثينا بتنسيق جهود البحث مع أنقرة.