انسحاب الجمهوري كريستي من سباق الانتخابات الأميركية

أعلن الحاكم الجمهوري لولاية نيوجرسي كريس كريستي، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد نتيجته السيئة في الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير.

وحل كريستي سادساً في انتخابات نيوهامشير، وحصل على 7,4 بالمئة من أصوات الناخبين الجمهوريين. وكان حل عاشراً مع نسبة 1,8 بالمئة من الأصوات في أول ولاية تصويت أيوا في الأول من فبراير.

وكان كريستي راهن كثيراً على الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير التي زارها أكثر من 30 مرة، ونظم فيها أكثر من 150 لقاء لجذب الناخبين.

واعتبر هذا الجمهوري المعتدل لفترة أحد آمال حزبه. وبانسحابه بقي ستة جمهوريين في السباق.