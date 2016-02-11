سفن الناتو تواجه مهربي البشر في بحر ايجه

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، أن مجموعة بحرية للحلف بقيادة ألمانية ستتوجه "بسرعة" إلى بحر ايجه "للمساعدة في مكافحة تهريب البشر" الذي يمارسه مهربو المهاجرين.

وقال ستولتنبرغ، خلال تقديمه المهمة البحرية الهادفة لمواجهة أزمة المهاجرين ووافق عليها الحلف من حيث المبدأ، اليوم الخميس، إن قائد القوات الحليفة في أوروبا، الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، "يأمر في هذه اللحظة المجموعة البحرية الدائمة بالتوجه إلى بحر ايجه بلا تأخير وبدء نشاطات المراقبة فيه".

وأكد ستولتنبرغ أنه لا يزال يجب أن تتشكل هذه المهمة البحرية رسميا، مع تحديد إجراءات تقاسم المعلومات مع خفر السواحل التركي واليوناني، وكذلك مع وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود.

وقال إن المهمة لا تتضمن "ضبط أو إعادة سفن مهاجرين" وإنما تأمين "معلومات ومراقبة ضرورية لمكافحة تهريب البشر والشبكات الإجرامية بالتعاون مع خفر السواحل الوطني والاتحاد الأوروبي".

ومن جانب آخر، سيكثف حلف شمال الأطلسي "عمليات المراقبة وتقاسم المعلومات" حول ما يحصل على الحدود التركية-السورية، حيث يحتشد آلاف النازحين الذين هربوا من منطقة حلب إثر الهجوم الواسع النطاق الذي أطلقته قوات النظام السوري في مطلع الشهر.

وأضاف "من المهم مواجهة الأزمة سريعا لأنها تؤثر علينا جميعا".

وعملية المراقبة على الحدود هذه هي الأولى لحلف شمال الأطلسي، الذي رفض حتى الآن التدخل مباشرة في أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.