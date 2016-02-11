محمد بن زايد يزور ضريح غاندي في نيودلهي

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في منطقة راج غات في العاصمة الهندية نيودلهي، يرافقه درمندرا بارادان، وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي رئيس بعثة الشرف المرافقة له خلال زيارته الحالية للهند، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دقيقة صمت، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي الذي أرسى في وطنه وأمته قيم الحرية والسلام والعدالة.

وسجل كلمة في سجل الزوار جاء فيها "ما أحوج العالم اليوم إلى المبادئ والقيم التي جسدها الراحل غاندي، والتي ارتكزت على العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وحققت وحدة ونهضة الأمة الهندية، وهي ذاتها المبادئ السامية التي نؤمن بها في دولة الإمارات، والتي غرسها فينا رجل عظيم هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

واطلع الشيخ محمد بن زايد على لوحة تحوي حكما للراحل المهاتما غاندي، فيما قدم أمين الضريح هدايا تذكارية ومجموعة من الإصدارات.

وتوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ساحة الحديقة، حيث قام بغرس شجرة الصداقة، وسقى الشجرة التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ساحة راج غات خلال زيارته الرسمية للهند عام 1975.

وتضم الحديقة عددا من الأشجار التي غرسها زعماء العالم.

ورافق ولي عهد أبوظبي خلال زيارة الضريح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.