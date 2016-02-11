وزير الدفاع الكويتي: قواعدنا الجوية مفتوحة للتحالف

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ خالد الجراح الصباح، في حديث خاص لـ"العربية.نت"، قبيل مغادرته مساء اليوم الخميس مقر حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، بعد مشاركته في اجتماع دول التحالف لمحاربة "داعش"، التزام الكويت بتقديم تسهيلات كثيرة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، قائلا: "القواعد الجوية الكويتية مفتوحة لقوات التحالف الدولي".

وأوضح الشيخ خالد الصباح أن الدور الكويتي يشمل تقديم تسهيلات مختلفة تتعلق بالدعم اللوجستي وتقديم المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

ولفت وزير الدفاع الكويتي إلى عقد السعودية اجتماعاً لدول التحالف الإسلامي في مارس المقبل بهدف "بحث الكثير من القضايا والأمور المتعلقة بطبيعة مشاركة التحالف ومهام دول التحالف الإسلامي، ضمن خطة محاربة تنظيم داعش في سوريا".

وقال "إن التحالف الإسلامي بني على أساس مكافحة كل ما يتعلق بقضايا الإرهاب، وليس فقط فيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش".

وبشأن توتر العلاقات الثنائية الخليجية - الإيرانية، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي على اعتبار إيران دولة إسلامية صديقة، مضيفاً أن دولة الكويت تتمتع بعلاقات ممتازة مع طهران.

وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الكويت في إطار العلاقات الخليجية-الإيرانية، ذكر أن "الكويت تحاول دائما تقريب وجهات النظر بين الأصدقاء والأشقاء".