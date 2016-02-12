البنتاغون: غارات التحالف ضد داعش ستستمر رغم الهدنة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس الجمعة أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا الجمعة لن يؤثر على عمليات التحالف الدولي ضد داعش والتي ستستمر. وأضاف للصحافيين "عملياتنا هناك ستستمر، ليست هناك أنشطة ستتأثر بالاتفاق."

يذكر أن التحالف الدولي ينفذ بقيادة الولايات المتحدة ضربات ضد داعش وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة، وهما غير معنيين باتفاق وقف إطلاق النار، وفق المتحدث.

واستبعد جيف ديفيس فكرة زيادة التعاون العسكري بين الأميركيين والروس في سوريا، والذي تطالب به موسكو. وقال: "لا نتعاون عسكريا مع روسيا. ليس هناك تغيير بهذا الشأن". لكنه أضاف "نواصل تجنب التصادم في الجو كما فعلنا خلال الأشهر الماضية".

كما لفت المتحدث إلى أن وزارة الدفاع لا تريد المشاركة في العمليات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق، وقال: "لا يوجد حديث عن مشاركة عسكريين أميركيين في الشق الإنساني من الاتفاق".

بعد مباحثات مكثفة اتفقت روسيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما فجر الجمعة على وقف إطلاق النار الذي سيكون في حال تحقيقه المرحلة الأولى نحو إنهاء النزاع المستمر منذ2011 في سوريا بعد أن أودى بحياة 260 ألف شخص.