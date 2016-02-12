الكويت: سنوقع مع إيطاليا صفقة مقاتلات أوروبية

أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح أن الكويت وإيطاليا ستستكملان صفقة بمليارات اليورو الأسبوع المقبل لشراء مقاتلات أوروبية من طراز يوروفايتر تايفون.

ولم يحدد الوزير الكويتي عدد الطائرات التي تشملها الصفقة، إلا أن كونسورتيوم المنتج للطائرات قال في سبتمبر إن الكويت وافقت على شراء 28 مقاتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله يوم الخميس إن "وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي ستزور الكويت الأسبوع المقبل لاستكمال التوقيع على صفقة شراء المقاتلات الأوروبية ".

وتقدر تقارير الإعلام قيمة الصفقة بنحو 7 إلى 8 مليارات يورو (8-9 مليار دولار).

وأعلن الوزير أنه التقى بالوزيرة الإيطالية في وقت سابق من الخميس على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وتسعى الكويت إلى تطوير قوتها الجوية على خلفية تزايد المخاوف الأمنية المرتبطة بظهور تنظيم داعش في المنطقة.

وأقر برلمانها بالإجماع الشهر الماضي طلبا من الحكومة بتخصيص 10 مليارات دولار إضافية للإنفاق العسكري خلال السنوات العشر الماضية.

والكويت هي عضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقصف أهداف داعش في سوريا والعراق منذ العام الماضي، كما تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي نوفمبر وقعت الكويت صفقات عسكرية بقيمة 2.5 مليار يورو، من بينها شراء 24 مروحية "كاراكال" التي تنتجها شركة إيرباص.