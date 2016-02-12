باكستان: اعتقال 97 متطرفاً بينهم 3 قياديين

أعلن الجيش الباكستاني اعتقال 97 من متشددي القاعدة وجماعة عسكر جنجوي بينهم 3 قياديين في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، وأحبط هجوما مزمعا كان يهدف لاقتحام سجن.

وقال اللفتنانت جنرال عاصم باجوا في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال نعيم بخاري وصبري خان من جماعة عسكر جنجوي، وفاروق بهاتي نائب زعيم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، وذلك خلال عمليات نفذتها القوات الباكستانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن المعتقلين تورطوا في عدد من الهجمات الرئيسية على قواعد جوية باكستانية ومطار رئيسي ومنشآت للشرطة.

وأوضح باجوا أن العديد من المعتقلين، ومن بينهم بخاري، كانوا في مراحل متقدمة من التخطيط لاقتحام سجن حيدر أباد المركزي.