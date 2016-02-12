حذف صور حسن نصرالله من "فيسبوك" يشعل أنصاره

قام أنصار الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بهجوم على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" رداً على قيام الموقع بحذف صور نصرالله وحذف عدة صفحات تنشر صورا مختلفة له.

وتهدف الحملة، كما قال أنصار نصرالله، لإعادة نشر صوره، بعدما قام "فيسبوك" بحذف عدة صفحات وحظرها جراء تبليغات متعددة طالتها.

وأشارت إلى الخبر عدة صحف لبنانية كالسفير والنهار وسواهما.

وكانت صفحات كثيرة تنشر صورا لحسن نصرالله قد تعرضت لتبليغات مضادة من متصفحي الموقع وناشطيه، مما حدا بالموقع، كما تنص قوانينه، على حظر تلك الصفحات استجابة لتلك التبليغات التي تعكس "عدم إعجاب" قطاع واسع من الناشطين بتلك الصفحات التي تنشر الصور.

وعبّر أنصار نصرالله عن غضبهم الشديد، وتداعوا إلى حملات مضادة بعناوين مختلفة عبر هاشتاقات تطلب من رواد المواقع الاجتماعية جميعها، الاشتراك بالدفاع عن نصرالله "بصورة".

وبدأت الحملة من مساء أمس الخميس. ومازالت رحاها تدور إلى الآن بواسطة أنصار نصرالله الذين اعتبروا أن الموضوع هو "تحدٍّ لقرار مارك زوكربيرغ (مؤسس "فيسبوك") بإغلاق كل حساب ينشر صور نصرالله". كما نقلت "البناء" اللبنانية القريبة من "حزب الله".