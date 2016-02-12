زلزال تايوان..90 قتيلا والقضاء يصادر ممتلكات متعهد بناء

أمر القضاء التايواني الجمعة بمصادرة موجودات بقيمة 800 ألف يورو، يملكها متعهد البناء الذي شيد المجمع السكني الذي دمره الزلزال، وثلاثة من شركائه، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الهزة العنيفة إلى أكثر من تسعين قتيلا.

وما زالت فرق الإنقاذ تبحث في أنقاض مجمع "وي-كوان" الذي كان يضم نحو مئة مسكن بعد أسبوع على وقوع الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 94 قتيلا، بينما لا يزال نحو ثلاثين شخصا مفقودين.

ورأت النيابة أن المجمع كان يعاني من أخطاء في البناء وخصوصا عدم وجود عوارض دعم من الفولاذ.

وكشفت صور الأنقاض استخدام عبوات معلبات مجبولة بالإسمنت في البناء.

وسمحت محكمة في تاينان للسلطات المحلية بتجميد حتى ثلاثين مليون دولار تايواني (800 ألف يورو) تعود إلى لين مينغ-هويت وثلاثة شركاء له، كما قالت الحكومة في بيان. وأوضحت أن هذا الإجراء اتخذ "لمنعهم من التخلص منها".

ووقع الزلزال في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق احتفالات رأس السنة الصينية، حيث يزور كثيرون عائلاتهم المقيمة في مجمع وي كوان المنكوب.

وكان فتح تحقيق في انهيار المجمع السكني المؤلف من 16 طابقا ويعد المبنى الشاهق الوحيد في مدينة تاينان جنوب البلاد، والذي انهار بالكامل جراء زلزال بلغت قوته 6,4 درجة قبيل فجر السبت الماضي.