فرنسا: هجوم قوات محلية وعربية يحسم معركة داعش

صرح رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في مقابلة نشرت يوم الجمعة في ألمانيا، بأن هجوما بريا لقوات محلية وأخرى قادمة من دول عربية أخرى سيكون "حاسما" للقضاء على تنظيم داعش.

وقال فالس لصحف مجموعة "فونكي" الإعلامية الألمانية إن "العمليات العسكرية في العراق وسوريا تجري اليوم من قبل تحالف من عدة دول تقوم بتأهيل قوات محلية وتقديم النصح لها".

وأضاف أن "الهجوم البري لهذه القوات المحلية - وبعض الدول العربية إذا أرادت ذلك - سيكون حاسما، حتى للحفاظ على المناطق التي تتم استعادتها".

لكن رئيس الحكومة الفرنسية، وهو يشارك اليوم في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي تهيمن عليه الجهود لإحياء عملية السلام في سوريا، أكد في الوقت نفسه أن "كل بلد يتمتع بالسيادة في قراراته". وأضاف أن "فرنسا لا تنوي إرسال قوات برية في مكافحة داعش".

وكان المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية صرح بأن الرياض مستعدة للمشاركة في أي عملية برية يقررها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا.