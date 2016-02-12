الجبير ولافروف يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، اجتماعا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحافي في ميونيخ أمس الخميس أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا يبدأ خلال أسبوع.

وأوضح أن وقف العمليات القتالية لن ينطبق على داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى.

وشدد في المؤتمر الذي حضره وزير الخارجية الروسي لافروف، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أنه لا حل دون الانتقال السياسي، مؤكداً أن داعش يستفيد من استمرار الأزمة السورية.

وأضاف كيري "اتفقنا على مدة 6 أشهر كجدول زمني للاتفاق السياسي في سوريا".

إلى ذلك أكد أن أعضاء مجموعة دعم سوريا متوافقون على ضرورة استئناف محادثات السلام في جنيف بأسرع ما يمكن.