وصول قافلة مساعدات دولية إلى دارفور

وصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى قاعدة مهمة السلام الدولية- الإفريقية في دارفور التي تؤوي نحو 23 ألف مدني فروا من المعارك الطاحنة في دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس.

واندلعت هذه المعارك الشهر الماضي في منطقة جبل مرة الجبلية الواقعة عند تقاطع شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، بين القوات الحكومية ومتمردي جيش تحرير السودان فصيل عبدالواحد نور.

وقالت سامانتا نيوبورت، المتحدثة باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة "إن قافلة مكونة من 24 شاحنة وصلت محملة بمساعدة عاجلة في وقت متاخر الأربعاء إلى سورتوني في ولاية شمال دارفور، حيث يوجد 23 ألف نازح، 90 بالمئة منهم من المساء والأطفال، كانوا فروا من المعارك العنيفة الأخيرة في جبل مرة".

وأضافت "أن هؤلاء الناس مشوا لعدة كيلومترات أو ركبوا حمارا أو جملا وبعضهم أجبر على الفرار، لأن المعارك طالت قراهم ولم يكن لديهم الوقت حتى لجمع أغراضهم الشخصية أو بعض الغذاء".

وبحسب المنظمة فإن نحو 38 ألف شخص فروا باتجاه شمال دارفور.

وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل، و2,5 مليون نازح منذ 2003، بحسب الأمم المتحدة.