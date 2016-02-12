"فلسطين ليست حقيقية لأن P حرف غير عربي"!

في برلمان إسرائيل الذي يسمونه "الكنيست" تحولت نائبة يهودية عن حزب الليكود المتشدد إلى محط سخرية زملائها النواب بعد أن قالت إن "فلسطين مصطلح مستعار" لأن "P" في أول كلمة Palestine غير موجود في اللغة العربية.

عينات بيركو كانت تتحدث، الأربعاء الماضي، من على منصة الكنيست خلال نقاش دعت إليه أحزاب المعارضة الإسرائيلية حول وضع حل الدولتين، عندما أثارت حولها زوبعة من الانتقادات والشتم، إلى حد أن نائبة يهودية أخرى عن حزب ميرتس قالت لها "أنت معتوهة؟"، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لكن النائبة وجدت نفسها مضطرة للقول إن "هناك سلطة للفلسطينيين في جوارنا لا نستطيع إنكارها"، مكررة أن "مصدر الاسم (فلسطين) معروف"، من دون أن توضح ذلك المصدر المجهول الذي تتحدث عنه.

وبيركو هذه -التي طالها صراخ بعض النواب فيما انسحب آخرون خلال حديثها- بروفيسور في علم "التفجيرات الانتحارية". وقد دعت في ختام كلامها إلى إغلاق "حدود إسرائيل بإحكام"، وادعت أن بعض نواب الكنيست العرب، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست"، يسعون إلى إقامة "فلسطين العظمى" أو "الكبرى".

يذكر أن النائبة عن حزب الليكود اليميني، وصاحبة التفسير اللغوي الغريب، يهودية من مواليد القدس، لأبوين مهاجرين إلى إسرائيل من العراق، على ما نجده بموقع "ويكبيديا"، وقد خدمت في وزارة الدفاع الإسرائيلية 25 سنة، ووصلت إلى رتبة عقيد، وعملت أستاذاً زائراً في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، ومتزوجة من خبير بالشؤون العربية، حسب الموقع ذاته.