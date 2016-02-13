أميركا وكوبا ستستأنفان الرحلات الجوية المباشرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوبا ستوقعان، الثلاثاء، اتفاقا ثنائيا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد انقطاعها لأكثر من نصف قرن.

وقالت الوزارة في بيان إنه "حتى إذا كان القانون الأميركي يمنع السفر إلى كوبا بقصد السياحة فإن هذا الترتيب سيسهل الزيارات المسموح بها".

وكانت واشنطن أعلنت في ديسمبر عن عزمها إعادة ربط الخط الجوي المباشر بين البلدين، وذلك بمناسبة مرور عام على بدء التطبيع بين البلدين والذي توج بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو بعد انقطاع دام أكثر من نصف قرن.

وفي 20 يوليو 2015 رفع علم كوبا على سفارتها في واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وقبل ذلك استؤنف في 11 ديسمبر 2014 عمل خدمة البريد بين البلدين.

لكن التقارب بين هذين البلدين العدوين إبان الحرب البادرة، يبقى معلقا برفع الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا منذ 1962.