أميركي يعترف بتهديد مسجدين بعد اعتداءات باريس

اعترف أميركي أمام محكمة في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة بأنه هدد بمهاجمة مسجدين بقنابل حارقة وبقتل المصلين فيها إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت باريس في نوفمبر، كما أعلنت وزارة العدل الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن آلن مارتن شنيتزلر (43 عاما) اعترف أمام المحكمة بأنه مذنب بتهمة "إعاقة حرية ممارسة المعتقدات الدينية"، وهي جريمة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وأوضح البيان أن المتهم قال إن الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس في 13 نوفمبر كانت الدافع وراء اتصاله بالمسجدين الواقعين في مقاطعة بينيلاس في فلوريدا وإرساله رسائل تهديد إليهما.

وفي إحدى رسائله التهديدية قال المتهم إنه سيتوجه إلى المسجد برفقة مجموعة من الأشخاص "لإلقاء قنابل حارقة عليكم وقتل كل من هو موجود هناك (برصاصة) في الرأس".

ولم تجد الشرطة عناء في تعقب مصدر هذه التهديدات، ذلك أن شنيتزلر استخدم هاتفه ولم يخف هويته، بل إنه عرف عن نفسه باسمه الحقيقي عند توجيهه التهديدات.

وقال الادعاء العام في البيان إن "الحق في ممارسة المرء لديانته، بلا تهديد أو ترهيب، هو أحد المبادئ الجوهرية التي قامت عليها أمتنا".