كلينتون وساندرز.. اختلاف حول سياسة أميركا الخارجية

رغم الانتقادات التي تكال ضد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي باراك أوباما، إلا أن المرشحين الديمقراطيين اللذين يتنافسان للحصول على وظيفته تحدثا بحرارة أثناء مناظرة ديمقراطية، الخميس، عن العوامل التي تجعل كلا منهما وريثا مناسبا لتركته. وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تحدثت عن دورها في أبرز سياساته، مثل تأييدها للضربة التي قضت على بن لادن، تنسيقها للعقوبات التي وجهت ضد إيران، ودعمها لجهود الإدارة في القضية السورية.

"مجلس الأمن توصل أخيرا إلى قرار حول سوريا وفي قلب القرار اتفاق قمت أنا بالتفاوض عليه في جنيف عام 2012 ضمن وقف لإطلاق النار، وخطوات للتوصل لحل سياسي وجمع الأطراف المعنية" قالت كلينتون.

أما عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز فركز على أهم ما يجمعه بأوباما ويفصله عن كلينتون، وهو معارضته لغزو العراق. لكن ساندرز لم يكتف بالاختلافات السابقة وقال: "أنا وأوباما معا ضد فكرة كلينتون بفرض حظر جوي في سوريا".

وتعلو شعبية أوباما فوق الثمانين في المئة ضمن الناخبين الحزبيين الديمقراطيين، وبالأخص ضمن الناخبين الأفارقة الأميركيين الذين يدعمون كلينتون ضد ساندرز. هذه الأقلية تشكل نصف الناخبين الديمقراطيين في ولاية ساوث كارولاينا المهمة والتي ستصوت هذا الشهر. لكن كلينتون اتهمت ساندرز بأنه لا يقدر جهود الرئيس، قائلة "لقد قال السيناتور ساندرز إن أوباما فشل اختبار الرئاسة وهي ليست المرة الأولى، لقد وصفه سابقا بأنه ضعيف. أنا أختلف مع هذه الآراء".

هوة واسعة بين المرشحين حول قضايا الشرق الأوسط

وتظهر الاختلافات في السياسة الخارجية بين المرشحين في خطاباتهما، إذ تركز كلينتون على خططها لسياسة خارجية أكثر تدخلاً من سياسة أوباما، بينما يركز ساندرز على العواقب السلبية لتاريخ الولايات المتحدة في قلب الأنظمة.

فقد انتقد ساندرز دعم مستشار الأمن القومي ووزير الخاريجة السابق هنري كيسينجر لكلينتون، قائلاً إنه فخور بأن كيسينجر ليس صديقه، مضيفاً "أفعال كيسينجر في كامبوديا، عندما قامت الولايات المتحدة بضرب البلد وبقلب نظام الأمير سيهانوك سمحت لبول بوت وللخمير الحمر بالوصول إلى السلطة وبذبح 3 ملايين شخص في أسوأ تطهير عرقي في التاريخ".

وتعتبر السياسة الخارجية إحدى نقاط ضعف ساندرز، فهو لا يبدي اهتماماً كبيراً بالقضية أو علما تفصيليا في صراعات الشرق الأوسط، الأمر الذي استغلته كلينتون قائلة "إحدى النقاط الخلافية بيني وبين ساندرز هو أنه نادى بقوات إيرانية في سوريا لوقف الحرب الأهلية، وأنا أعتقد أنها فكرة سيئة لها عواقب وخيمة. فوضع قوات إيرانية على حدود الجولان بجانب إسرائيل غير مقبول، ومحاولة جمع إيران والسعودية للعمل معا- كما اقترح ساندرز سابقا أيضا لن ينفع".

أما ساندرز ومؤيدوه فيرون أن الخبرة أقل أهمية من الحكمة في اتخاذ القرارات.