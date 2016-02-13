كيري: روسيا تستهدف المعارضة والمدنيين بسوريا

اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا اليوم السبت بضرب جماعات المعارضة والمدنيين في الحملة العسكرية، التي تشنها في سوريا وقال إن على موسكو أن تغير أهدافها كي تحترم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أمس.

وأضاف كيري في مؤتمر أمني في ميونيخ "حتى الآن استهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الروسية جماعات المعارضة. ولكي تلتزم روسيا بالاتفاق الذي أبرمته فإن على عمليات الاستهداف الروسية أن تتغير".

واتهم روسيا بإسقاط ما سماها "بالقنابل الحمقاء" في سوريا، التي ليس لديها هدف محدد قائلا إن ذلك أدى إلى قتل مدنيين.