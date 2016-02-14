أوغلو: سنواصل ضرب المقاتلين الأكراد بسوريا

المصدر: أنقرة، دبي – فرانس برس، قناة العربية

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، أن بلاده ستواصل قصف مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، رغم الضغوط المتزايدة على أنقرة لوقف ضرباتها.

وفي محادثة هاتفية، أبلغ داود أوغلو المستشارة الألمانية أن تركيا "لن تسمح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشن أعمال عدوانية. وقد ردت قواتنا الأمنية بالشكل اللازم، وستواصل القيام بذلك"، بحسب ما أفاد مكتبه في بيان.

من جهة أخرى، كانت ما يعرف بقوات الحماية الكردية قد قطعت الطريق الرئيسي بين أعزاز وتل رفعت بريف حلب الشمالي، في وقت سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، جراء استهداف المدفعية التركية معسكر "قـيبار" الواقع شرق مدينة عفرين بريف حلب.

بدورها، أفادت وكالة "شهبا برس" بأن قوات الحماية الكردية سيطرت على قرية "عين دقنة" جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، عقب اشتباكات عنيفة مع الثوار.