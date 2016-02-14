التدخل التركي في سوريا قد يجر الناتو إلى صراع مع روسيا

يهدد تدخل تركيا المحتمل في سوريا بجر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تنتمي إليه أنقرة، إلى القتال هناك.

وقد رسمت صحيفة "ذي صانداي تلغراف" البريطانية سيناريو جر الناتو إلى القتال في سوريا، حيث قالت إن هذا السيناريو قد يحصل في حال مضى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدماً بتهديداته بإرسال قوات برية إلى سوريا.

وأضافت الصحيفة أنه على إثرها قد ترد روسيا بشن الضربات الجوية ضد القوات التركية، عندها قد تجر تركيا حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا عبر دعوة الحلف للتدخل بناء على البند السابع الذي يجبر الناتو على التدخل إذا تعرضت إحدى دوله لاعتداء.