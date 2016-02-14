الجيش الإسرائيلي يقتل قاصرين فلسطينيين بالضفة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 قاصرين فلسطينيين بحجة أنهما هاجما جنوداً في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين هما نهاد وفؤاد واكد، وكلاهما في الـ15 من العمر، مشيرة إلى عدم وجود صلة قرابة بينهما. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن القاصرين هاجما جنود دورية إسرائيلية غرب مدينة جنين بالحجارة قبل إطلاق النار عليها من بندقية.

وفي سياق متصل، قُتِل فلسطيني بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بعدما حاول طعن شرطي إسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الفلسطيني اسمه نعيم صافي (17 عاما) وهو يتحدر من قرية العبيدية القريبة من بيت لحم.

كما قُتِلت شابة فلسطينية بزعم أنها هددت شرطيا اسرائيليا بسكين قرب الحرم الابراهيمي في الخليل.