الخارجية الأميركية لم تنشر كل رسائل كلينتون لأنها سرية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون لن يتم نشرها بأكملها لاحتوائها على معلومات "ذات طابع سري" أو "سرية".

وكان القضاء الأميركي أمر وزارة الخارجية بنشر كل المراسلات الإلكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص، حين كانت وزيرة للخارجية.

ولكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنفها بمفعول رجعي، تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحتوي معلومات سرية، أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية.

وكانت قد نشرت على موقعها الإلكتروني 551 رسالة إلكترونية لكلينتون.

ومنذ صيف 2015 بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل حوالي 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة.

فيما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يجري تحقيقا بشأن البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، في إعلان رأى فيه الجمهوريون دليلا على أنها ليست أهلا بمنصب الرئاسة الطامحة لتوليه.