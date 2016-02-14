النمسا تعزز حماية حدودها لمنع دخول المهاجرين إليها

قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان في حديث نشر اليوم الأحد إن بلاده ستبدأ في بناء منشآت جديدة لحماية حدودها بشكل أفضل، خاصة حدودها مع إيطاليا مؤكدا على الجهود المبذولة للحد من قبول المهاجرين.

وبنت النمسا في الفترة الأخيرة سياجا بطول 3.7 كيلومتر عند معبر سبيلفلد أزحم معبر حدودي لها مع سلوفينيا قائلة إن ذلك سيساعد في إدارة تدفق الواصلين الجدد إلى أراضيها.

ورد على سؤال لصحيفة أوسترايتش اليومية عما إذا كانت النمسا ستتخذ إجراءات جديدة على الحدود مع إيطاليا، وبخاصة معبر برينر قائلا "لقد حل شهر فبراير. لست مستعدا لترك المزيد من الوقت يمر. تأخر الوقت على ذلك".

وأضاف "في مارس يمكن توقع موجة جديدة من المهاجرين. لذلك يتعين علينا بناء المنشآت الفنية الآن لتكون جاهزة للاستخدام عندما نحتاج إليها."

وقال فايمان إن وزارتي الدفاع والداخلية ستحددان شكل نظام السيطرة على الحدود.