توقيف 3 بريطانيين مسلحين في اليونان على الحدود التركية

أعلن مصدر في الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، توقيف ثلاثة بريطانيين مدججين بالسلاح في شمال شرق اليونان قرب الحدود التركية، بدون توضيح ما إذا كانوا يحاولون العبور إلى تركيا.

وتم توقيف أحدهم، وهو كردي عراقي، عند مركز "كيبي" الحدودي في "ايفروس"، النهر الفاصل بين تركيا واليونان، وبحوزته أربعة أسلحة و200 ألف رصاصة.

وأوقفت شرطة مرفأ "الكسندروبوليس"، كبرى مدن منطقة "ايفروس" الرجلين الآخرين وبحوزتهما 18 قطعة سلاح و20 ألف رصاصة مخبأة في عربة.

وعهدت الشرطة بالتحقيق إلى أجهزة مكافحة الإرهاب.

وفي منطقة "ايفروس" نفسها تم في 31 يناير الماضي توقيف رجلين بحوزتهما جوازا سفر سويديان وينقلان "معدات قتالية". واتُهِم أحدهما، الذي اشتُبِه بأنه إرهابي من أصل بوسني يدعى مرشد بكتاسيفيتش، بنشاط "إرهابي" مع شريكه المشتبه به اليمني الأصل.

وصل هذان الرجلان إلى اليونان في طائرة آتية من السويد، قبل أن يستقلا الباص المتوجّه إلى تركيا. وقد وضعا قيد الاحتجاز المؤقت.