جريح بإطلاق نار خلال تجمع مؤيد للأكراد في السويد

أصيب شخص بجروح بالغة بالرصاص خلال تجمع مؤيد للأكراد كان يعقد في ضاحية العاصمة السويدية ستوكهولم، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ايوا نيلسون، لوكالة "فرانس برس" إن "الحادث وقع في فيتيا. والضحية الذي كان موجودا في مكان التجمع أصيب بالرصاص".

وأوضحت أن الجريح، الذي لم تكشف هويته، في حالة حرجة، فيما فر المعتدي في سيارة ولم يتم اعتقاله حتى بعد ظهر الأحد.

وقالت الصحافة المحلية إن الضحية كان موجوداً في حافلة صغيرة تغطيها أعلام كردية تواكب المتظاهرين.

واعتبر منظمو التحرك أن إطلاق النار دوافعه "سياسية".

وقال أحدهم، كما نقلت عنه وكالة "تي. تي" السويدية: "إنه هجوم مباشر على التظاهرة، على الأكراد".

وأوردت الوكالة أن أجهزة الاستخبارات تشارك في التحقيق.