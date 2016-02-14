فرنسا تدعو تركيا لوقف قصف مناطق الأكراد في سوريا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الأحد إن فرنسا دعت تركيا لوقف قصف المناطق الكردية في سوريا.

وقال البيان "تشعر فرنسا بالقلق بشأن الوضع المتدهور في منطقة حلب وشمال سوريا. ندعو لوقف كل أنواع القصف سواء من النظام وحلفائه لكامل الأراضي أو من تركيا للمناطق الكردية".

وأضاف أن الأولوية ينبغي أن تكون لمحاربة تنظيم داعش وتطبيق الاتفاقات التي توصلت لها قوى كبرى في مدينة ميونيخ الألمانية يوم الجمعة.

وقصف الجيش التركي فصيلاً كردياً في شمال سوريا لليوم الثاني اليوم الأحد، بينما أوضحت روسيا أنها ستواصل قصف أهداف للمقاتلين، مما أثار الشكوك تجاه الوقف المقرر للأعمال القتالية.