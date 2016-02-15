أوروبا: لا نرى حربا باردة جديدة مع روسيا بعد هدنة سوريا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم الاثنين إنها لا ترى "أجواء" حرب باردة جديدة بين موسكو والغرب على الرغم من تحذير رئيس الوزراء الروسي من تصاعد التوتر بين الجانبين.

وفي مؤتمر سنوي للأمن في ميونيخ يوم الجمعة اتفقت القوى الكبرى على "وقف الأعمال القتالية"، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، لكن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قال بعد ذلك بيوم إن موسكو والغرب "ينزلقان إلى حرب باردة جديدة".

وقالت موجيريني قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل عندما طلب منها التعليق على التحذير الروسي "لم أر أجواء حرب باردة في الأيام الأخيرة".

ودعت موجيريني كل أطراف الاتفاق إلى التمسك بالتزاماتها، وردد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الدعوة ذاتها.

لكن روسيا أكبر حليف دولي لنظام دمشق لم توقف بعد غاراتها الجوية التي تدعم تقدم قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها صوب حلب.