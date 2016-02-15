إصابة 28 فلسطينيا بصدامات مع جنود الاحتلال بمخيم بالضفة

واجه مئات الشبان الفلسطينيين بالحجارة جنوداً إسرائيليين اقتحموا باكرا صباح اليوم الاثنين مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية، على ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 28 شخصاً بالرصاص، أحدهم في رأسه، فيما ذكر الصحافيون إصابة جندي بالحجارة فقط.

واقتحمت مجموعة من الجنود الاسرائيليين باكرا الاثنين مخيم الأمعري عند مدخل رام الله. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "أنشطة عملاتية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وبعد توغلهم في شوارع المخيم، قام شبان بقذفهم بالحجارة والزجاجات فردوا بإطلاق النار، وبإلقاء قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية.

واستمرت المواجهات حوالي ثلاث ساعات حتى انسحاب الجنود من المخيم البالغ عدد سكانه حوالي 15 ألف نسمة.