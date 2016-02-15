البحرين: القبض على 4 أميركيين شارك أحدهم بأعمال تخريبية

ألقى الأمن البحريني القبض على أربعة أشخاص، بينهم فتاة، يحملون الجنسية الأميركية، إثر "ضبط أحدهم ملثما خلال مشاركته مع مجموعة من العناصر التخريبية في سترة، والتي قامت بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مدير عام مديرية شرطة محافظة سترة أنه تم القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية بذات المنطقة.

وأوضح أن المذكورين، والذين دخلوا البلاد بتاريخ 11 و12 فبراير الجاري، قدموا معلومات مغلوطة للجهات المعنية تتعلق بمجال نشاطهم، حيث ادعوا أنهم قدموا إلى البحرين بغرض السياحة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن بعض المقبوض عليهم قاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.