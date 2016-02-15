البوسنة تتقدم بطلب لدخول الاتحاد الأوروبي

تقدمت البوسنة بطلب للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بروكسل أشارت إلى أن سراييفو لم تفِ بكل الشروط اللازمة للتقدم بالطلب، بحسب ما أعلنته اليوم الاثنين، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني.

وأضافت موغيريني أن دول الاتحاد الـ28 ستنظر في الطلب، قائلةً إن "هذا خبر سار للاتحاد وللبوسنة" وهي جزء من يوغوسلافيا السابقة وقُتِل فيها 100 ألف شخص في حرب دارت في التسعينيات.

وقالت للصحافيين: "في وقت يواجه فيه الاتحاد شكوكاً من الداخل، فإننا عندما نجد أن جيراننا المباشرين لديهم هذه الطاقة والاستعداد للانضمام والعمل بجد لتتلاءم بلادهم ومجتمعاتهم واقتصاداتهم ومؤسساتهم وأنظمتهم مع معايير الاتحاد الأوروبي، يعطينا هذا إحساسا بالمسؤولية التي نحملها تجاه مواطنتنا الأوروبية".

يذكر أن المسلمين يشكلون النسبة الأكبر من مواطني البوسنة، أما بقية السكان فهم من الصرب والكروات المسيحيين، بالإضافات لإثنيات وأديان أخرى.