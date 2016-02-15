اليونان تفتح مراكز لتسجيل اللاجئين منتصف الأسبوع

تفتح اليونان رسميا بحلول الأربعاء 4 إلى 5 مراكز لتسجيل اللاجئين والمهاجرين وفرزهم عملا بوعود قطعتها للاتحاد الأوروبي، وذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية نهاية الأسبوع، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وكان من المقرر أن تفتح هذه المراكز في الخريف الماضي، غير أنه تم تأجيل ذلك مرارا وصولا إلى منتصف فبراير. وأوضح المصدر أنها "ستفتح رسميا" في جزر ليسبوس وكيوس وليروس وساموس في بحر ايجه حيث المحطة الأولى التي يصل إليها المهاجرون القادمون من السواحل التركية في طريقهم إلى أوروبا، على ما أوضح المصدر.

واليونان مطالبة من شركائها ببذل المزيد لضبط تدفق مئات آلاف المهاجرين واللاجئين إلى أراضيها، وهي تواجه مخاطر إغلاق متزايد للحدود في أوروبا.