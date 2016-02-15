بلغاريا تتهم 3 لاجئين سوريين بمحاولة الانضمام لـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الاثنين، أن الادعاء وجَّه اتهامات لثلاثة سوريين بمحاولة الانضمام لتنظيم "داعش"، بعد أن اعتقلتهم دوريات على الحدود لدى محاولتهم دخول تركيا من بلغاريا.

وقالت الوزارة إن السوريين الثلاثة، الحاصلين على وضع لاجئ من ألمانيا، قاموا بمحاولة ناجحة سابقة لدخول تركيا عن طريق اليونان في وقت سابق هذا العام.

وتابعت الوزارة في بيان أنه "خلال ممارسة أنشطة تنفيذية، ترسّخ انتماؤهم لداعش ورغبتهم في الانضمام للتنظيم الإرهابي".

وحُكِم بالفعل على الرجال الثلاثة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمحاولتهم عبور الحدود بين بلغاريا وتركيا بشكل غير مشروع. وهم الآن يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا ما دينوا بمحاولة الانضمام لـ"داعش".

وطلبت بلغاريا، التي تقع على أحد مسارات تدفقات المهاجرين واللاجئين على غرب أوروبا، من دول الاتحاد الأوروبي إغلاق جميع حدوده الخارجية لحين التوصل إلى حل مشترك لأزمة المهاجرين.