شعاع ليزر يجبر طائرة بريطانية على العودة أدراجها

أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، أن طائرة متجهة إلى نيويورك عادت أدراجها بعيد إقلاعها من مطار هيثرو اللندني بعدما تم توجيه شعاع ليزر إليها.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إخطار الأجهزة الأمنية "بأنه تم توجيه شعاع ليزر إلى طائرة ركاب كانت أقلعت من هيثرو" مساء الأحد.

وأضاف أن الطائرة التابعة لشركة "فيرجين اتلانتيك" كانت تحلق فوق أيرلندا متجهة إلى نيويورك حين طلبت منها السلطات العودة أدراجها.

وبحسب تسجيلات الرحلة فإن أحد أعضاء الطاقم أخطر برج المراقبة بأن أحد الطيارين عانى "من مشكلة ذات طابع صحي بعد حادث يتعلق (بتعرضه) لشعاع ليزر بعد الإقلاع".

وتسجل سنويا في المملكة المتحدة المئات من حالات توجيه أشعة الليزر إلى طائرات أثناء تحليقها، بحسب سلطة النقل المدني البريطانية.