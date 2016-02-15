"جناح خاص" في السجن لأولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم، تنفيذ عقوبة السجن الفعلي 19 شهرا، بعد إدانته في قضايا فساد وتعطيل مسار التحقيق في سجن الرملة وسط إسرائيل، حيث تم تخصيص جناح كامل، نظرا لأن أولمرت يحمل الكثير من أسرار الدولة الحساسة بحكم منصبه السابق.

وألمح أولمرت في بيان مسجل استبق دخوله السجن، إلى أن ملاحقته لم تكن قضائية بحتة، بل كانت سياسية أيضا.

يشار إلى أنه أول رئيس وزراء يودع السجن في تاريخ إسرائيل، فيما أمضى موشيه كتساف، الرئيس الإسرائيلي السابق، عقوبة السجن لسبع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب، كما سجن أكثر من وزير إسرائيلي بتهم رشى في السنوات الأخيرة.