"داعش" يتبنى تفجيرا قتل شرطيين بداغستان الروسية

أعلن تنظيم "داعش" أن انتحاريا من عناصره فجر سيارة في جمهورية داغستان الروسية المضطربة فقتل رجلي شرطة اليوم الاثنين، في أشد الهجمات دموية في هذه الجمهورية الجنوبية منذ 2013.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني في داغستان، لم تنشر اسمه، قوله في وقت سابق: "كان هناك إرهابي انتحاري على عجلة القيادة. فجر نفسه". وأضاف أن "البيانات الأولية تشير إلى أن متشددين من الجماعة الإرهابية الجنوبية يقفون وراء التفجير".

وذكر "داعش" في بيان نشرته حسابات على موقع "تويتر" موالية للتنظيم أن أحد عناصره "انطلق بسيارة مفخخة نحو حاجز للشرطة الداغستانية" في مدينة دربند.. "ليفجرها وسط تجمعهم، مما أدى لهلاك وإصابة كل عناصر الحاجز".

وأظهرت صور أرسلها مصور محلي عدداً من السيارات المحترقة ومحركاً منفصلا يُعتقد أنه ما تبقى من سيارة الانتحاري قرب قرية جيمكينت في جنوب شرقي داغستان. وأظهرت الصور أيضا جثة مغطاة بأقمشة بيضاء بالقرب من إحدى السيارات.

وتقع داغستان بجوار الشيشان التي خاضت فيها موسكو حربين دمويتين ضد انفصاليين، قبل أن تستعيد في النهاية السيطرة على المنطقة. وأصبحت الجمهورية المتعددة الأعراق واللغات مركزاً للمتطرفين في شمال القوقاز وبايعت بعض الجماعات هناك تنظيم "داعش".

ولم تقع هجمات انتحارية مماثلة منذ 2013 على الشرطة في داغستان التي يقول منتقدون لروسيا إن انتشار الفقر والفساد فيها يساعد على إذكاء التطرف.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن خبراء من الشرطة قولهم إن هجوم اليوم الذي وقع في نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي استخدمت فيه متفجرات تعادل 30 كيلوغراماً من مادة "تي. إن. تي". وأفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة أن عدد المصابين بلغ 17.