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5 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي الأحد

المصدر: القدس – فرانس برس
أطلقوا عليه النار بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في باب العامود بالمدينة المحتلة - أرشيفية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، أنها قتلت فلسطينيين اثنين إثر "إطلاقهما النار" على عناصرها خارج أسوار البلدة القديمة على الحدود بين القدس الشرقية المحتلة والقدس الغربية، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 5.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد لمراسل فرانس برس في المكان، إنه "تم إطلاق النار على إرهابيين وقتلهما. كلاهما أطلق النار على قوات الأمن"، وفق قوله.

وأضاف "لم يصب أي شرطي" برصاص المهاجمين الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع إلى خمسة حصيلة الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال، الأحد، وبين هؤلاء ثلاثة فتية، بسبب محاولتهم تنفيذ ثلاث هجمات ضد عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

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