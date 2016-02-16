ألمانيا تتوقع وصول 500 ألف لاجئ هذا العام

نقلت صحيفة "راينيش بوست" الألمانية عن مصادر من مكتب العمل الاتحادي قوله إن الحكومة الألمانية تتوقع وصول 500 ألف لاجئ إلى ألمانيا هذا العام.

وأوردت الصحيفة نسخة مسبقة من تقرير يصدر، اليوم الثلاثاء، جاء فيها أن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أبلغ فرانك يورجن وايز رئيس كل من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ومكتب العمل الاتحادي بالاستعداد لتدفق هذا العدد في العام الحالي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية الألمانية.

وفي العام الماضي وصل نحو 1.1 مليون لاجئ إلى ألمانيا.

وعادة ما تستخدم وسائل الإعلام الألمانية كلمة اللاجئين للإشارة إلى اللاجئين والمهاجرين.