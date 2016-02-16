انظر إلى جندي إسرائيلي يسحل فلسطينياً عن كرسي للمقعدين

العالم في صدمة من وحشية جندي إسرائيلي ظهر وهو يسقط مشلولا فلسطينيا اسمه ماجد الفاخوري عن كرسي المقعدين في مدينة الخليل، بحسب ما نراه في فيديو تنشره "العربية.نت" الآن، وأحدث ردود فعل منددة وشاجبة، وبتغطية إعلامية واسعة في معظم العالم.

الاعتداء الذي نفذه أحد أفراد شرطة حرس الحدود الأحد الماضي بإسقاط العاجز الفلسطيني عن كرسيه المتحرك، تسبب بإحراج كبير للشرطة الإسرائيلية، فكتبت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن المقعد حاول مساعدة طفلة عمرها 14 بعد إطلاق النار عليها من قبل الجيش إثر محاولتها طعن شرطي إسرائيلي، فيما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن "ضابطاً آخر قام بركل فلسطيني جاء لمساعدة المقعد بعد إسقاطه".

وكان جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية وعنف على المقعد الفاخوري، بعد إطلاقهم النار على الفتاة ياسمين الزرو وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، فأصيب المقعد البالغ عمره 50 سنة برضوض متوسطة، بعد أن قام جندي بركله وضربه وسحله عن كرسيه المتحرك، وهو في طريق العودة إلى منزله بالقرب من المكان الذي زعم الاحتلال بأن عملية طعن حدثت فيه.