البحرين تخلي سبيل 4 صحافيين أميركيين

قرر القضاء البحريني يوم الثلاثاء إخلاء سبيل الصحافيين الأميركيين الأربعة الذين أوقفوا الأحد على ذمة التحقيق في جنوب المنامة، وذلك "على ذمة استكمال التحقيقات"، متهما إياهم بالمشاركة في تجمع "غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي أن "النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة مفاده إلقاء قوات الأمن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية الأميركية، من بينهم فتاة، وذلك عند مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة".

وأضاف أن النيابة أبلغت السفارة الأميركية "بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر".

وأكد أن النيابة "أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات".

وكانت الشرطة البحرينية أعلنت الاثنين توقيف الأميركيين الأربعة الأحد في منطقة سترة، إحدى المناطق ذات الغالبية الشيعية جنوب المنامة، والتي شهدت خلال الفترات الماضية احتجاجات ومناوشات مع الشرطة.

والأميركيون الأربعة هم طاقم مراسلين وهم الصحافية المستقلة آنا تيريز داي وفريق التصوير في عملها، بحسب ما أعلنت عائلتها مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم العائلة إن "الادعاءات بأنهم تورطوا بأي شكل من السلوك غير المشروع أو أي عمل غير النشاطات الصحافية مستحيل".

وأفاد أقارب داي أنها عملت في "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند والبرازيل والمكسيك" لحساب وسائل إعلام مختلفة.