فرنسا.. ساركوزي أمام محكمة حول تمويل الانتخابات

يدلي الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، أمام قضاة للتحقيق بإفادته حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012، في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه، بحسب مصدر إعلامي.

لكن رئيس الدولة اليميني السابق يمكن أن يخرج من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى "شاهد يتمتع بالمساعدة".

ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بيغماليون، وهي الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22.5 مليون يورو.