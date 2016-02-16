لبنان يعتقل العقل المدبر لتفجير حارة حريك

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن الجيش اللبناني ألقى القبض، الاثنين، على المسؤول عن تفجير سيارة مفخخة في منطقة حارة حريك، في ضاحية بيروت الجنوبية (التي تعتبر معقلاً لحزب الله) عام 2014.

وأشارت إلى أن الموقوف سوري الجنسية، ويدعى نايف زين الدين، الملقب بـ"أبو مالك قاره".

يذكر أن التفجير الذي وقع في 2 يناير 2014، بشارع مكتظ بالسكان في حارة حريك عبر تفجير سيارة شيروكي، أدى إلى مقتل 4 أشخاص، فضلا عن الانتحاري، وإصابة العشرات.

وفي حينه، أعلن الجيش أن التفجير ناجم عن كمية من المتفجرات تزن نحو 20 كلغ، موزعة داخل سيارة نوع جيب غراند شيروكي لون زيتي داكن طراز 1993، وأعلنت وزارة الداخلية أن السيارة مسروقة.