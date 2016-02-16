ميركل تحذر من إغلاق الحدود وتسعى لتنفيذ اتفاق الهجرة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إنها ستمضي قدما في تنفيذ اتفاق الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي مع تركيا خلال قمة هذا الأسبوع، مضيفة أن البديل المتمثل في غلق الحدود للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا ستكون له عواقب وخيمة على الكتلة الأوروبية.



وتابعت في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القمة لا تتعلق بوضع حصص جديدة لتوزيع اللاجئين في أنحاء أوروبا مضيفة أن ذلك يكون "أمرا مضحكا" مع الوضع في الاعتبار أن أقل من ألف نُقلوا تماشيا مع برنامج قائم.



وبدلا من ذلك قالت ميركل إن القمة ستتناول ما إذا كان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكنه بنجاح التعامل مع قضية الهجرة أو ما إذا كان الاتحاد عليه "الاستسلام وإغلاق الحدود اليونانية المقدونية البلغارية مع كل عواقب ذلك على اليونان والاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن".



وأضافت "سأناضل بكل قوتي يومي الخميس والجمعة حتى يكون برنامج الاتحاد الأوروبي وتركيا الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الأمر".